Без права на пощаду: Потерпевшие по делу «Крокуса» требуют лишить террористов шанса на УДО

Во 2-м Западном окружном военном суде завершились прения по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Финальный день заседаний отметился первой эмоциональной реакцией подсудимых: один из 19 фигурантов расплакался, а остальные сообщники боевиков просили снять с них обвинения в терроризме, утверждая, что помогали «братьям по вере» из наивности. Потерпевшие выступили против лишения подсудимых гражданства РФ. Причина — опасение, что при экстрадиции в Таджикистан или Киргизию террористы могут получить поддержку или смягчение режима.

Защита жертв настаивает на максимальных сроках для тех, кто снабжал убийц оружием, жильем и транспортом. Адвокаты жертв (включая Людмилу Айвар) потребовали скорректировать запрос прокуратуры. Вместо «чистого» пожизненного срока они просят назначить четверке исполнителей — Фаридуни, Мирзоеву, Файзову и Рачабализоде* — по 25 лет именно тюремного режима. Это лишит их возможности подать на УДО спустя четверть века.

*фигуранты дела внесены в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации.