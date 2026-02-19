Без права на пощаду: Потерпевшие по делу «Крокуса» требуют лишить террористов шанса на УДО
Подсудимый по делу Крокус Сити Холла расплакался в суде и попросил милосердия
Фото: [Медиасток.рф]
Во 2-м Западном окружном военном суде завершились прения по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Финальный день заседаний отметился первой эмоциональной реакцией подсудимых: один из 19 фигурантов расплакался, а остальные сообщники боевиков просили снять с них обвинения в терроризме, утверждая, что помогали «братьям по вере» из наивности. Потерпевшие выступили против лишения подсудимых гражданства РФ. Причина — опасение, что при экстрадиции в Таджикистан или Киргизию террористы могут получить поддержку или смягчение режима.
Защита жертв настаивает на максимальных сроках для тех, кто снабжал убийц оружием, жильем и транспортом. Адвокаты жертв (включая Людмилу Айвар) потребовали скорректировать запрос прокуратуры. Вместо «чистого» пожизненного срока они просят назначить четверке исполнителей — Фаридуни, Мирзоеву, Файзову и Рачабализоде* — по 25 лет именно тюремного режима. Это лишит их возможности подать на УДО спустя четверть века.
*фигуранты дела внесены в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации.