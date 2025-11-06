Без права на восстановление: россиянке навсегда заблокировали Apple ID из-за одной ошибки

Россиянка Кристина столкнулась с цифровой катастрофой, навсегда потеряв доступ к своему Apple ID и архиву данных, который собирала более десяти лет. Как выяснило издание URA.RU, дело оказалось в VPN-сервисе.

Причиной беспрецедентной блокировки, по мнению пострадавшей, стало использование VPN-сервиса в сочетании с нестандартной регистрацией учетной записи. При этом в техподдержке ей пояснений не предоставили и помочь не смогли.

«Все случилось из-за того, что я находилась в России, пользовалась нидерландским VPN, а сам аккаунт был турецким. Apple, видимо, счел это подозрительным» — рассказала Кристина.

Этот коктейль из разных юрисдикций автоматические системы корпорации распознали как мошенническую активность, применив максимальную меру — полное удаление аккаунта без возможности восстановления.

Критической точкой стала рядовая, казалось бы, операция: женщина решила удалить ресурсоемкое приложение для видеомонтажа, занимавшее почти 100 ГБ, чтобы освободить место на устройстве. Однако при попытке установить программу заново на экране появилось роковое уведомление о блокировке профиля.

Специалисты Apple не смогли помочь, сославшись на политику безопасности компании. Особенность ситуации в том, что ранее подобные проблемы решались простым сбросом пароля, но теперь алгоритмы стали жестче.

