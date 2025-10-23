Пользователи Apple столкнулись с массовыми сбоями FaceTime

Пользователи столкнулись с массовыми проблемами при звонках через FaceTime, они жалуются на невозможность совершить вызов или обрывы связи. Об этом сообщает iPhones .

С начала последних выходных пользователи Apple в России массово отмечают сбои в работе FaceTime. Основные жалобы касаются невозможности совершения звонка и внезапных обрывов связи во время вызова.

Количество сообщений о неполадках растет с каждым днем, однако официальных комментариев ни от Apple, ни от Роскомнадзора пока не поступало.

По предварительной информации, сбой не связан с качеством интернет-соединения и наблюдается на разных моделях устройств. Причины проблемы остаются неизвестными, пользователи продолжают фиксировать новые случаи сбоев.

Ранее сообщалось, что звонки в Telegram снова заработали.