Пользователи Apple столкнулись с массовыми сбоями FaceTime
iPhones: тысячи жалоб поступили на сбои FaceTime из-за неизвестной ошибки
Фото: [Фото: istockphoto.com/Devenorr]
Пользователи столкнулись с массовыми проблемами при звонках через FaceTime, они жалуются на невозможность совершить вызов или обрывы связи. Об этом сообщает iPhones.
С начала последних выходных пользователи Apple в России массово отмечают сбои в работе FaceTime. Основные жалобы касаются невозможности совершения звонка и внезапных обрывов связи во время вызова.
Количество сообщений о неполадках растет с каждым днем, однако официальных комментариев ни от Apple, ни от Роскомнадзора пока не поступало.
По предварительной информации, сбой не связан с качеством интернет-соединения и наблюдается на разных моделях устройств. Причины проблемы остаются неизвестными, пользователи продолжают фиксировать новые случаи сбоев.
