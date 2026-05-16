Без предупреждения нельзя: за сколько дней ЖКХ обязано прислать финальное письмо о долгах

В соответствии с действующими Правилами предоставления жилищно-коммунальных услуг, ресурсоснабжающие и управляющие организации обладают законным правом ограничивать или полностью прекращать подачу определенных энергоресурсов гражданам, имеющим задолженность. Основным нормативным критерием для принятия таких мер является размер просрочки: сумма долга по конкретной услуге должна превышать стоимость ее потребления за 2 месяца, рассчитанную по утвержденным нормативам, а не по показаниям индивидуальных приборов учета. Об этом сообщает livekuban.ru.

Правило раздельного учета и перечень отключаемых ресурсов

Важнейшим юридическим нюансом выступает запрет на суммирование различных долгов. Коммунальные службы не имеют права приостановить подачу электроэнергии, если у собственника сформировался долг исключительно за газоснабжение или водоотведение. Каждая статья начислений рассматривается обособленно.

Действующее законодательство четко разграничивает ресурсы, которые могут или не могут быть заблокированы в многоквартирных домах:

Запрещено отключать. Проводящие исполнительные меры структуры ни при каких обстоятельствах не имеют права перекрывать централизованное отопление и систему холодного водоснабжения.

Разрешено отключать. Полной блокировке за неуплату подлежат подача горячей воды, сетевого газа и электричества. Кроме того, закон допускает ограничение работы лифтового хозяйства и функционирования водоотводящего (санитарно-технического) оборудования.

Самовольное возобновление доступа к отключенным коммунальным ресурсам является административным правонарушением. Нарушителю, сорвавшему пломбы или осуществившему незаконную врезку, грозит денежный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Обязательный регламент уведомления собственников

Процедура ограничения предоставления услуг жестко регламентирована. Коммунальщики обязаны официально проинформировать неплательщика о готовящихся мерах не менее чем за 30 дней до планируемой даты отключения. Предупреждение должно быть направлено заказным письмом или отображено в персональном онлайн-кабинете жильца (если подобный электронный формат обмена информацией прямо предусмотрен договором обслуживания). Приостановка подачи ресурсов без предварительного тридцатидневного уведомления признается незаконной и может быть успешно оспорена гражданином в судебных органах.