«Без продавцов — как без рук». Менеджеры по продажам и кассиры возглавили рейтинг вакансий февраля

Аналитики платформы hh.ru подвели итоги февраля 2026 года и назвали десятку лидеров по количеству открытых предложений от работодателей.

Согласно данным пресс-службы сервиса, предоставленным РИА Новости, первую строчку рейтинга уверенно заняли менеджеры по продажам. Число вакансий для этих специалистов достигло отметки в 42,2 тысячи.

Серебро рейтинга досталось работникам торговли: продавцам-кассирам и продавцам-консультантам. Компании разместили около 30,9 тысячи предложений для данной категории. Замыкают тройку лидеров водители, потребность в которых составила 22,3 тысячи вакансий.

В список наиболее востребованных профессий также попали: бухгалтеры, курьеры, разнорабочие, врачи, слесари и сантехники, повара и пекари, а также администраторы.

