Без работы, но с правами: кто чаще нарушает ПДД в нетрезвом виде?

Сотрудники МВД определили, как выглядит типичный водитель, садящийся за руль в нетрезвом состоянии. Согласно исследованиям, это обычно мужчина средних лет, не имеющий постоянной работы, как сообщило РИА Новости .

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что современные аналитические методы позволяют составить точную характеристику нарушителей. Специалисты получают детальную информацию не только об обстоятельствах аварий, но и о социальных особенностях пьяных водителей.

По собранным данным, наиболее часто за руль в состоянии опьянения садятся мужчины в возрасте от 30 до 39 лет. Они обычно имеют среднее или среднее специальное образование и не трудоустроены. Эти выводы были озвучены во время выступления в Общественной палате Российской Федерации.

Митрошин подчеркнул, что созданный социальный портрет в настоящее время является достаточно точным и соответствует реальной ситуации на дорогах страны.

