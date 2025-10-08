Без работы, но с правами: кто чаще нарушает ПДД в нетрезвом виде?
МВД РФ: пьяный водитель в России — это мужчина 30–39 лет без работы
Фото: [ДТП на востоке Москвы/Медиасток.рф]
Сотрудники МВД определили, как выглядит типичный водитель, садящийся за руль в нетрезвом состоянии. Согласно исследованиям, это обычно мужчина средних лет, не имеющий постоянной работы, как сообщило РИА Новости.
Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что современные аналитические методы позволяют составить точную характеристику нарушителей. Специалисты получают детальную информацию не только об обстоятельствах аварий, но и о социальных особенностях пьяных водителей.
По собранным данным, наиболее часто за руль в состоянии опьянения садятся мужчины в возрасте от 30 до 39 лет. Они обычно имеют среднее или среднее специальное образование и не трудоустроены. Эти выводы были озвучены во время выступления в Общественной палате Российской Федерации.
Митрошин подчеркнул, что созданный социальный портрет в настоящее время является достаточно точным и соответствует реальной ситуации на дорогах страны.
