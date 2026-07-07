Без регистрации и без шансов: что случилось с альпинистом из Петербурга на Эльбрусе
МЧС: спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста с Эльбруса на поляну Азау
На Эльбрусе погиб альпинист из Санкт-Петербурга, входивший в состав незарегистрированной группы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, тело мужчины 1991 года рождения спасатели эвакуировали на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.
К операции привлекли 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.