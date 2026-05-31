Без резких скачков: синоптик пообещал москвичам плавное потепление

Москвичам не стоит ждать резкого температурного рывка в первые дни лета, однако погода все же порадует постепенным возвращением к климатической норме. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что на будущей неделе столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а осадки ожидаются лишь в два дня из семи.

Синоптик успокоил тех, кто соскучился по устойчивому теплу: показатели на предстоящей неделе будут соответствовать типичным для первых чисел июня значениям. Никаких аномалий или внезапных похолоданий не предвидится.

По словам Шувалова, дожди вероятны лишь сегодня, 31 мая, а также 4 июня. В остальные дни небо над столицей, скорее всего, обойдется без осадков. Ветер в ближайшее время не доставит неудобств — он будет слабым, переменных направлений, со скоростью не более 5-6 метров в секунду.

Что касается температурного режима, то 1 июня воздух в Москве прогреется до +19 градусов. А со вторника и до конца рабочей недели дневные показатели установятся в комфортном диапазоне от +20 до +22 градусов. Таким образом, первая летняя неделя обещает быть вполне приятной — без изнуряющей жары, но и без промозглой прохлады.