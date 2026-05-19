Без штампа в паспорте пойдет переплата на миллионы: вводятся новые жесткие запреты на покупку жилья

Новые ограничения могут затронуть граждан, которые не зарегистрировали официальные отношения и не проживают совместно со своими детьми, при этом Минстрой просит не распространять правила задним числом. Об этом пишет портал «Московская перспектива» со ссылкой на письмо главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

Новые ограничения для незарегистрированных союзов

Министерство финансов Российской Федерации прорабатывает вопрос об ужесточении действующих критериев для получения льготной семейной ипотеки. Потенциальные нововведения коснутся родителей, которые не состоят в официальном браке. Информация об этом содержится в официальном обращении заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина, направленном в адрес правительства. Согласно предлагаемым изменениям, с 1 июля текущего года процентная ставка по кредиту может быть автоматически повышена, если заемщик не сожительствует с ребенком по одному адресу прописки, а также в ситуации, когда второй родитель решает параллельно оформить на себя еще один жилищный заем.

Позиция Минстроя и ретроспективное действие правил

По предварительным планам, под действие скорректированного регламента могут подпасть даже те ипотечные договоры, которые российские граждане успели заключить после февраля 2026 года. Профильное ведомство в лице Минстроя в целом одобрило общую концепцию Минфина, однако выступило со встречным важным замечанием. Эксперты министерства убеждены, что новые жесткие экономические санкции и правила не должны ухудшать положение заемщиков по уже выданным ранее кредитным обязательствам, то есть закон не должен иметь обратной силы.

Причины затишья на рынке недвижимости

Ситуация вокруг обсуждения параметров льготных программ уже привела к изменению потребительского поведения. Как отмечают аналитики рынка недвижимости, многие россияне сейчас заняли выжидательную позицию и временно отложили покупку квартир в новостройках. Покупатели рассчитывают на возможное законодательное увеличение максимального лимита по семейной ипотеке до уровня 18 миллионов рублей.

Дополнительным барьером для проведения сделок выступают высокие требования банков к клиентам. Граждане все чаще сталкиваются с отказами в одобрении из-за чрезмерной личной долговой нагрузки или нехватки денег на первоначальный взнос. Кроме того, серьезным фактором охлаждения спроса стало ранее введенное жесткое ограничение, зафиксировавшее принцип «одна субсидируемая ипотека на семью», лишив каждого из супругов права брать отдельный льготный кредит.