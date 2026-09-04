Без стажа, но с горящими глазами: в школе Котельников появился молодой учитель

В котельниковской школе № 2 приступил к работе молодой педагог Даниил Столяренко, сообщает REGIONS . За плечами выпускника МАИ — работа в банке и детском технопарке, но ни дня учительского стажа. Вместо него — свежие идеи, неформальный подход и уверенность, что с детьми легко, если помнить себя в их возрасте.

Путь в профессию

Даниил Геннадьевич учился в Московском авиационном институте на факультете инфокоммуникаций и информационной безопасности. Однако на втором курсе все изменилось: он решил подзаработать в детском технопарке, где впервые попробовал объяснять школьникам сложные вещи простым языком. Тогда и пришло понимание — это его призвание.

Позже молодой человек прошел курсы переподготовки на учителя информатики, выложил резюме и почти сразу получил приглашение на собеседование в школу № 2. Так началась его педагогическая карьера.

Секрет общения с детьми

По мнению Даниила Столяренко, педагог — это не ходячий учебник. Главное — чувствовать настроение ребенка и понимать, что у него внутри. Молодой учитель признается: в основе его подхода лежит простой принцип.

«Я просто общаюсь с ними. Стараюсь вспомнить себя в их возрасте — вот и весь секрет. Когда ты помнишь, каким был сам, становится намного легче найти подход и перехватить их внимание», — объясняет он.

Уроки Даниила Геннадьевича строятся на практике. Информатику, считает он, нужно делать руками — как в спорте. Однако без учета настроения класса не обойтись. Важно чувствовать потребности детей и подстраиваться под них.