Новый лесопарк «Прибрежный» откроется вблизи поселка Лечищево в Истре
В Истре в выходные откроют новый лесопарк «Прибрежный»
Фото: [Медиасток.рф]
Новый лесопарк «Прибрежный» откроется вблизи поселка Лечищево в Истринском округе в выходные. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Площадь лесопарка составляет 108 га. На территории обустроили детские и спортивные площадки, пространство для выгула животных, пункт проката, беседки и ротонды, зону с качелями. Также есть парковка.
Торжественное открытие лесопарка состоится в 12:00 5 сентября. Посетителей ждут массовый забег, стритбольные и волейбольные соревнования, беспроигрышная лотерея с призами, брейк-данс шоу, акробатическое велошоу, квест для детей.
Возрастное ограничение 0+
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.