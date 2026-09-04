Новый лесопарк «Прибрежный» откроется вблизи поселка Лечищево в Истре

Новый лесопарк «Прибрежный» откроется вблизи поселка Лечищево в Истринском округе в выходные. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Площадь лесопарка составляет 108 га. На территории обустроили детские и спортивные площадки, пространство для выгула животных, пункт проката, беседки и ротонды, зону с качелями. Также есть парковка.

Торжественное открытие лесопарка состоится в 12:00 5 сентября. Посетителей ждут массовый забег, стритбольные и волейбольные соревнования, беспроигрышная лотерея с призами, брейк-данс шоу, акробатическое велошоу, квест для детей.

Возрастное ограничение 0+

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.