Джунгли скрывали потайные дороги индейцев: новая находка изменила карту Мачу-Пикчу

Археологи обнаружили около 2,5 км ранее неизвестных дорог доколумбовой эпохи рядом с Мачу-Пикчу, пишет Popular Mechanics. Они ведут к платформам и террасам у священной стены Мандор, скрытым под густым тропическим лесом в Андах.

Открытие сделала команда Центра андских исследований Варшавского университета. По словам директора центра Мариуша Зюлковского, находка существенно уточняет представления о том, как функционировал весь комплекс Мачу-Пикчу.

Ранее считалось, что большая часть связанных с ним археологических объектов располагалась главным образом на левом берегу реки. Однако новые дороги обнаружили на противоположной стороне, что указывает на более масштабное освоение этой территории в период инков.

Обнаружить скрытые участки помогла технология LiDAR, позволяющая наносить на карту местность даже под плотной растительностью. В следующем году исследователи планируют перейти к полевым работам, чтобы уточнить размеры платформ, изучить детали архитектуры и попытаться датировать находки.

Одна из найденных дорог длиной около 1,2 км имеет характерный для инков зигзагообразный рисунок. Точное местоположение объектов ученые и власти Перу пока не раскрывают, чтобы защитить памятник от кладоискателей и случайных повреждений.