Народная программа: Каштановый сквер открыли в Реутове после масштабной реконструкции

Каштановый сквер открыли на Молодежной улице в Реутове после масштабной реконструкции. Благоустройство территории провели по народной программе «Единой России».

«Территория была устаревшая и требовала современных подходов, поэтому приняли такое решение. Все вопросы, которые здесь возникали, что и как правильно сделать, обсуждали с жителями близлежащих домов. В результате создано пространство и для любителей спорта, и для детей, и для представителей серебряного возраста. В порядок приведены деревья. Сегодня все здесь органично и радует глаз», - отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

На благоустройство сквера из регионального и муниципального бюджетов направили более ₽120 млн. На территории отремонтировали дорожки и тропинки, установили 35 новых опор освещения, оборудовали видеонаблюдение, провели озеленение. В сквере появились скамейки, навесы, батут, детские и спортивные площадки.

Вместе с Брынцаловым сквер осмотрели глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров. Также они провели встречу с жителями городами, общественниками, участниками клуба «Активное долголетие». В ходе нее обсудили актуальные вопросы благоустройства.

На круглом столе были озвучены инициативы, среди которых — реконструкция Центрального парка, благоустройство двух общественных территорий на улицах Некрасова и Котовского, а также нового сквера на Носовихинском шоссе. Как отметил Алексей Ковязин, проект благоустройства Центрального парка уже прошел экспертизу.

«Однако перед началом работ мы организуем дополнительную встречу, чтобы показать его жителям и при необходимости внести корректировки. В планах — современные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также сцена для проведения мероприятий», - рассказал он.

Также обсудили реализацию совместного проекта Реутова и Балашихи по благоустройству территории на стыке двух округов — это частный сектор Балашихи, примыкающий к промышленной зоне.

«С учетом развития МЦД, строительства метро в Реутове и в целом активного развития этого участка, необходимо благоустроить эту территорию, сделать ее комфортной для жителей двух городов», – подчеркнул Сергей Юров.

Кроме того, обсудили вопросы модернизации освещения, благоустройства дворов и «народных троп». На этот год запланировано обновление 18 пешеходных коммуникаций и комплексное благоустройство 10 дворовых территорий с общим бюджетом более ₽98 млн.

«Каждый житель хочет жить в уютном, безопасном и современном городе. И наша обязанность — слышать эти запросы и превращать их в реальные дела», – заключил Брынцалов».

Всего в новую народную программу от Подмосковья поступило 920 тыс. предложений. От Реутова поступило свыше 13 тыс. инициатив.