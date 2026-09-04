Отец российского чиновника устроил разгромное ДТП с Porsche за ₽40 млн

В Москве белый Ford Explorer, за рулем которого находился отец заместителя представителя правительства Омской области, протаранил Porsche стоимостью ₽40 млн. Как узнал канал РЕН ТВ , водитель скрылся с места происшествия, однако на асфальте остался государственный номер его автомобиля, что позволило установить личность нарушителя.

Инцидент произошел в Москве 4 сентября. Белый внедорожник Ford Explorer столкнулся с элитным спорткаром Porsche, стоимость которого оценивается в ₽40 млн. После удара водитель внедорожника, как сообщает источник РЕН ТВ, не остановился и покинул место ДТП. Однако скрыться незамеченным мужчине не удалось — на асфальте остался государственный номер его автомобиля, что позволило оперативно установить личность нарушителя. Им оказался отец заместителя представителя правительства Омской области Алексея Марзана.

На место происшествия был вызван сын нарушителя. Алексей Марзан дал пояснения сотрудникам полиции и пообещал полностью возместить ущерб владельцу пострадавшего Porsche. Таким образом, вопрос компенсации был урегулирован на месте.