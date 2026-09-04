Волки вышли на морскую охоту: на Аляске лесные хищники массово переключились на каланов и выдр

Серые волки на острове Принца Уэльского у берегов Аляски начали охотиться на каланов, или морских выдр, пишет A-Z Animals. Такое поведение заинтересовало ученых, потому что волки обычно считаются сухопутными хищниками, а теперь, похоже, все активнее используют морские пищевые цепочки.

Исследование возглавляет аспирант Университета Род-Айленда Патрик Бейли. Вместе с коллегами из лаборатории CEAL и научным руководителем Сарой Кинле он пытается понять, как часто волки добывают морских выдр и как это влияет на экосистему побережья.

Ученые изучают зубы волков с помощью анализа стабильных изотопов. По этим образцам можно восстановить, как менялся рацион животного на протяжении жизни. Кроме того, команда установила фотоловушки: с декабря исследователи собрали уже более 250 тыс. снимков, которые теперь просматривают студенты.

Пока исследователи точно знают, что волки едят выдр, но способ охоты остается неясным. Это важно для популяции каланов: она только начала восстанавливаются после почти полного истребления из-за торговли мехом.

Есть риск и для волков. Биолог Гретхен Роффлер ранее показала, что в печени прибрежных волков обнаруживают гораздо больше метилртути, чем у материковых. Этот токсин может влиять на здоровье, размножение и поведение хищников.