Дрон влетел в кабинет главы СБУ в центре Киева

В самом сердце украинской столицы у Золотых ворот беспилотник врезался в главное здание Службы безопасности — взрывной волной выбило стекла, а дым повалил из окна второго этажа, где располагается кабинет руководителя спецслужбы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Появившиеся в сети видео зафиксировали момент попадания реактивного дрона в строение на Владимирской улице, напротив Софийского собора. Сразу после удара раздался громкий хлопок, а затем из окон второго этажа начал вырываться дым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате происшествия пострадали семь человек, шестерых из них госпитализировали. Кто именно получил ранения, не уточняется. Все экстренные службы работали на месте, пожар оперативно потушили.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что беспилотник поразил именно центральное здание СБУ, где находится рабочий кабинет руководителя ведомства. Он заявил, что отдал распоряжение начальнику СБУ Александру Покладу подготовить зеркальный и ощутимый ответ на эту атаку.



Эту информацию позже прокомментировал российский военкор Александр Коц. Он выразил сомнение, что целью удара была физическая ликвидация руководителя СБУ — маловероятно, что он находился бы на рабочем месте во время воздушной тревоги. По его мнению, произошедшее скорее носит символический характер и является своего рода «приветом», а также демонстрацией того, что реактивные дроны способны достигать центра Киева, несмотря на все меры защиты.



Ранее политолог Светов рассказал о подготовке ударов по заводам и военным объектам Европы.