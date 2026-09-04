Бензиновые машины сравнивают с проводным телефоном: почему молодежь выбирает электрокары

Молодые водители в Великобритании все чаще воспринимают бензиновые автомобили как устаревший вариант, пишет Daily Mail. Согласно опросу, проведенному по заказу компании E.ON Next, четверть респондентов в возрасте от 17 до 20 лет сравнили владение машиной на бензине с домашним проводным телефоном.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. молодых британцев. Более половины из них — 55% — заявили, что хотели бы, чтобы их первым автомобилем стал электромобиль. Главной причиной называли стоимость: этот вариант выбрали 20% участников. Еще 19% отметили удобство зарядки дома.

Каждый пятый респондент сказал, что вообще не представляет себя за рулем бензинового автомобиля. Почти две трети ожидают, что бензиновые и дизельные автомобили исчезнут еще при их жизни, а 53% согласились с тем, что их поколение может стать последним, кто регулярно ездит на таких машинах.

При этом данные основаны на опросе, заказанном энергетической компанией, поэтому их стоит воспринимать как показатель настроений, а не как независимый прогноз развития рынка.

Daily Mail также отмечает, что интерес к электромобилям у части молодежи сочетается с тревогой перед вождением. В других опросах молодые водители называли пугающими такие ситуации, как замена колеса, параллельная парковка, трогание в гору и выезд на автомагистраль.