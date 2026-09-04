Милая хищница устроила дежурство на стройке поликлиники в Одинцовском округе

В поселке ВНИИССОК Одинцовского округа на стройке новой поликлиники поселилась дикая ласка. Местные жители предположили, что управляющая компания специально привела хищника для борьбы с крысами, однако в УК эту версию опровергли, назвав ситуацию оригинальным стечением обстоятельств. REGIONS узнал у зоолога, случайно ли это появление зверька.

Звезда поселка у мусорных контейнеров

Пушистая гостья обосновалась возле мусорных контейнеров на улице Михаила Кутузова и быстро привлекла внимание прохожих. Жители стали подкармливать ласку и наблюдать за ее охотничьими повадками. Слухи о том, что управляющая компания «ЖК-Гусарская баллада» наняла хищника для защиты стройматериалов, быстро разлетелись по округе.

Генеральный директор УК Андрей Суханов опроверг эту информацию: «Нет, мы никого не покупали. Но решение действительно оригинальное, если бы мы до такого додумались».

Мнение зоолога

Ситуацию для REGIONS прокомментировал зоолог и охотовед Валерий Аксенов. По его словам, появление ласки в этом районе не случайно. В период активного строительства крысы часто мигрируют к стройкам в поисках пищи и укрытия. Для ласки же крысиные норы — настоящее раздолье для охоты.

«Ласка — хищное млекопитающее семейства куньих, для нее грызуны составляют основу рациона. Гибкое тело позволяет ей проникать даже в самые узкие норы, а быстрая реакция — справляться с добычей крупнее себя, включая взрослых крыс», — объяснил эксперт.

Чем полезна ласка на стройке

Присутствие хищника приносит стройплощадке несколько преимуществ:

• Естественная борьба с грызунами без применения ядов.

• Экологичность метода — ласка не наносит вреда окружающей среде.

• Снижение риска повреждения материалов и коммуникаций крысами.

Внимание жителей

Пушистая охотница стала настоящей звездой района. Прохожие подкармливают ее и с интересом наблюдают за охотой. Возможно, благодаря маленькой хищнице новая поликлиника обойдется без нашествия крыс и без использования опасных для экологии отравляющих веществ.