Зачем швейцарские ученые закопали тысячи мужских трусов на огородах? Раскрыт секрет самого странного исследования

В Цюрихе прошла 36-я церемония Шнобелевской премии, сообщает AFP. Награда, учрежденная журналом Annals of Improbable Research, традиционно отмечает исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься.

Среди победителей 2026 года оказались работы о качестве почвы, поведении змей, конструкции писсуаров и социальных привычках людей. Впервые с 1991 года церемонию провели не в США, а в Швейцарии.

Премию по биологии получила команда Жоао Мигела Алвеса-Нунеса из Университета Сан-Паулу. Ученые изучали, при каких условиях ядовитые змеи решают укусить человека: исследователь многократно и осторожно наступал на разные части тела 116 змей при разной температуре и в разное время суток.

Награду по физике вручили группе исследователей из Китая, США, Саудовской Аравии и Канады за работу над писсуарами, которые уменьшают разбрызгивание. Для экспериментов они создали установку с анатомически точной моделью уретры.

Команда Цюрихского университета получила премию по почвоведению за проект с тысячами пар мужского белья: добровольцы закапывали их в садах, а затем ученые оценивали состояние ткани и рост плесени как показатели качества почвы.

Премию по экономике дали за эксперименты, показавшие, что люди из привилегированной среды чаще берут конфеты из миски, предназначенной для детей.