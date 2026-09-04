Европа притворилась глухой: в Брюсселе отрицают, что получили счет Трампа за Украину

Президент США Дональд Трамп выставил Европе счет на сотни миллиардов долларов за украинское вооружение, но в Брюсселе сделали вид, что не заметили его гневного поста в соцсети — официальный представитель Еврокомиссии заявил, что никакого требования из Вашингтона они не получали. Об этом сообщает РИА Новости.

На днях американский лидер обрушился на европейских союзников, потребовав компенсировать затраты, которые администрация Джо Байдена безвозмездно направила на помощь Киеву. Трамп подчеркнул, что Украина и НАТО получили сотни миллиардов долларов, и Европа была бы готова заплатить, если бы ее попросили — теперь же он просит, хоть и с опозданием. Однако в Европейской комиссии ответили сдержанно и формально.

Олоф Жилл, представитель ЕК, заявил РИА Новости, что Брюссель не получал официального уведомления по этому поводу. Его слова прозвучали как дипломатический уход от прямого конфликта: дескать, мы видели пост, но юридически оформленных претензий нет, поэтому и обсуждать нечего. Таким образом, Европа фактически проигнорировала ультиматум Трампа, оставив его без ответа.



Ранее Трамп заявил о требовании к Европе компенсировать затраты на помощь Киеву.