Пахнет даже после чистки: о каких болезнях говорит запах изо рта

Если неприятный запах изо рта появляется даже после тщательной чистки зубов, дело может быть не только в гигиене. Иногда организм таким способом подает сигнал о проблемах с зубами, ЛОР-органами или даже внутренними органами. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», почему привычная проблема может скрывать более серьезные нарушения и в каких случаях не стоит ограничиваться жвачкой или ополаскивателем.

Неприятный запах изо рта, или галитоз, часто ошибочно связывают исключительно с проблемами пищеварения. Однако в большинстве случаев причина находится непосредственно во рту. По словам специалиста, примерно в 76–85% случаев источник запаха связан именно с полостью рта.

«Это может быть кариес, воспаление десен, зубной налет или камень, проблемы с протезами или брекетами, налет на языке», — объяснила Сухорукова.

Если после чистки зубов запах быстро возвращается, стоит обратить внимание не только на уход за полостью рта, но и на состояние здоровья в целом. Иногда причиной неприятного дыхания действительно могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта. Одним из возможных факторов врач назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), при которой содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод и может попадать в ротовую полость. Также влиять на появление запаха могут хронический гастрит, нарушения моторики желудка, инфекция Helicobacter pylori, язвенная болезнь и некоторые заболевания пищевода.

«Проблемы с желудком тоже встречаются, но реже выступают единственной причиной неприятного запаха», — отметила гастроэнтеролог.

Иногда характер запаха может подсказать, на что стоит обратить внимание. Например, сероводородный запах, напоминающий тухлые яйца, особенно вместе с дискомфортом в животе, может говорить о нарушениях пищеварения. Кислый привкус и кислый запах — повод проверить состояние желудка и кислотность. А вот запах ацетона — более тревожный сигнал. Если он появляется вместе с сильной жаждой, частым мочеиспусканием и сладковатым привкусом во рту, необходимо проверить уровень глюкозы. По словам врача, такие признаки могут быть связаны с нарушениями углеводного обмена.

Если есть кровоточивость десен, боль, кариес или другие проблемы с зубами, следует обратиться к стоматологу. При першении в горле, ощущении комка, заложенности носа или гнойных пробках в миндалинах стоит обратиться к ЛОР-врачу — причиной могут быть хронический тонзиллит, фарингит или синусит. Если вместе с запахом появляются изжога, отрыжка, боли в животе или меняется аппетит, нужна консультация гастроэнтеролога.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Иногда имеет смысл начать с терапевта: он проведет первичный осмотр и направит к профильному специалисту», — добавила Сухорукова.

А вот маскировать неприятный запах не стоит. Жвачка, леденцы и ополаскиватели могут лишь временно скрыть его, но не устраняют источник проблемы. Если неприятное дыхание сохраняется долгое время, лучше найти причину, а не бороться только с симптомом. Врач подчеркнула, что своевременное обращение за помощью поможет выявить проблему на ранней стадии и подобрать правильное лечение.

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