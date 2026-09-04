Капернаум и хождение по воде: археологи обнаружили порт времен Иисуса в Израиле

В Израиле археологи обнаружили остатки древнего порта на берегу Галилейского моря. Находка, которую специалисты связывают с библейским городом Капернаумом и эпохой Иисуса, появилась из-за снижения уровня воды. Ученые полагают, что это место могло быть связано с евангельским рассказом о хождении по воде, передает Daily Star.

Обнаружение древнего причала

Археологи нашли часть древнего порта на берегу Галилейского моря. Из-за снижения уровня воды из-под поверхности озера показались остатки римского причала, построенного из крупных каменных блоков. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ученые считают, что гавань использовалась рыбаками и могла обслуживать суда, похожие на те, на которых передвигались жители региона в I веке.

Связь с библейским Капернаумом

Капернаум занимает важное место в Новом Завете. Согласно Библии, именно здесь Иисус начал свое служение после ухода из Назарета и совершил ряд чудес, включая исцеления и проповеди. С этим местом также связывают евангельский рассказ о хождении Иисуса по воде.

Что дает находка ученым

Археологи подчеркивают, что прямых доказательств того, что Иисус пользовался именно этим причалом, нет. Однако находка помогает:

• лучше понять повседневную жизнь рыбаков и жителей региона во времена, описанные в Библии;

• изучить инфраструктуру поселений на берегу Галилейского моря в I веке;

• подтвердить историчность места, которое упоминается в евангельских текстах.

Таким образом, найденный причал стал еще одним штрихом к исторической картине эпохи, которая остается в центре внимания исследователей Библии и археологов со всего мира.