Один укол может спасти ребенку жизнь: врач Корягина рассказала о важности витамина K

Некоторые родители считают укол витамина K необязательной процедурой для новорожденного. Однако речь идет о профилактике состояния, которое может развиваться незаметно и приводить к тяжелым последствиям от поражения мозга до угрозы жизни ребенка. Врач-педиатр Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Корягина объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», почему этот препарат вводят малышам сразу после рождения и чем может быть опасен отказ от процедуры.

Витамин K необходим организму для нормальной работы системы свертывания крови. С его помощью в организме вырабатываются специальные белки — факторы, которые помогают остановить кровотечение.

«У новорожденных естественные запасы витамина K крайне ограничены: он плохо проходит через плаценту, а кишечная микрофлора, участвующая в его образовании, в первые дни жизни еще не сформирована. Кроме того, грудное молоко содержит относительно небольшое количество витамина K», — рассказала Корягина.

Именно поэтому сразу после рождения ребенок оказывается в группе риска по развитию витамин-K-дефицитного кровотечения, которое может возникнуть как в первые дни после рождения, так и спустя несколько недель. Главная проблема — оно не всегда проявляется внешними признаками.

«Кровотечение иногда начинается внутренне и долго остается незаметным для родителей. Наиболее тяжелым осложнением являются кровоизлияния в головной мозг, способные привести к необратимым неврологическим последствиям и даже смерти», — предупредила специалист.

По словам врача, особое внимание стоит уделять детям, которые находятся исключительно на грудном вскармливании, поскольку грудное молоко не содержит достаточного количества витамина K для полной защиты. Для профилактики опасного состояния новорожденным делают однократную внутримышечную инъекцию витамина K.

«Однократное внутримышечное введение витамина K создает необходимый запас и считается наиболее эффективным способом профилактики этого опасного состояния», — отметила Корягина.

Врач подчеркнула, что решение о здоровье ребенка всегда должно приниматься совместно с медицинскими специалистами, а родители должны понимать не только пользу процедур, но и возможные риски отказа от них.

Эндокринолог Татьяна Губина объяснила, что постоянное желание прилечь после еды может быть не просто усталостью, а тревожным сигналом — особенно если сонливость сопровождается слабостью, головокружением, дрожью, потливостью или жаждой.