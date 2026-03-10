Без света и кислорода: в Марокко нашли странные следы жизни, удививших ученых

Международный коллектив исследователей сделал открытие в долине Дадес на территории Марокко. Специалисты изучали области, где в древности располагались рифовые экосистемы, и наткнулись на необычные геологические формации. Результаты работы были представлены в научном журнале Geology, пишет samaraonline24.

В осадочных толщах пород внимание ученых привлек нестандартный рельеф. Рядом с привычными знаками волновой активности обнаружились миниатюрные складки и гребни. Подобные структуры обычно возникают благодаря деятельности микробных либо водорослевых сообществ, однако в геологической летописи они фиксируются редко, поскольку их уничтожали обитатели морского дна.

Возраст обнаруженных образований оценили примерно в 180 миллионов лет. Специалисты выяснили, что они сформировались в турбидитах — отложениях, накапливающихся на глубине свыше 180 метров. В таких условиях солнечный свет отсутствует, поэтому фотосинтезирующие организмы не могли участвовать в создании матов.

Химический анализ проб породы показал аномально высокую концентрацию углерода непосредственно под складчатыми структурами. Это обстоятельство подтвердило их биогенное происхождение. По мнению исследователей, авторами находки стали хемосинтетические бактерии. Данные микроорганизмы извлекают энергию не из света, а из химических реакций.

Ученые выдвинули гипотезу о механизме формирования структур. Согласно ей, микробные пленки на поверхности осадка создавали характерную складчатость в промежутках между поступлением новых слоев донных отложений. Часть этих образований разрушалась под воздействием последующих потоков, однако некоторые из них законсервировались в породе, сохранив для науки уникальное свидетельство существования древней жизни.