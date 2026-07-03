Без связи, без ленты, без тревоги: куда сбегает от думскроллинга ведущий «Натальной карты»
Комик Журавлев: я решил сбежать от думскроллинга и информационного шума
Комик и ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев объявил о намерении полностью исключить новости из своей жизни. По его словам, он планирует сбежать от думскроллинга — бесконечного и навязчивого чтения негативной повестки, — а заодно и от любого информационного шума, потому что это напрямую сказывается на его самочувствии.
Журавлев признался, что поездки туда, где нет связи, например в деревню, дают его сознанию передышку и помогают восстановить силы. Комментарий комика опубликовал сайт Super со ссылкой на его Telegram-канал.