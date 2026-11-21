Около 150 туристов, прибывших в аэропорт Новокузнецка для открытия горнолыжного сезона в Шерегеше, оказались без багажа и зимнего снаряжения. Как сообщает TourDom.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT, пассажиры рейса N4 753 авиакомпании Nordwind, вылетевшего из Казани, по прилете узнали, что их вещи не были погружены на борт.

По словам пострадавших, оперативно получить информацию от перевозчика не удалось: звонки на горячую линию Nordwind сбрасывались. Корреспонденту издания TourDom.ru также не удалось связаться с представителями авиакомпании. В аэропорту пассажирам предложили оформить заявления о неприбытии багажа, однако точные сроки доставки чемоданов на курорт им не сообщили.

Эксперты предполагают, что массовый недогруз мог быть вызван не ошибкой наземных служб, а техническими причинами. По аналогии с недавним инцидентом с рейсом Nesma Airlines из Хургады, авиакомпания могла оставить часть багажа в аэропорту вылета для соблюдения ограничений по максимальной взлетной массе самолета. Такая мера часто применяется при дозаправке дополнительным топливом из-за сложных метеоусловий или сильного встречного ветра.