Без таблеток, но с витаминкой: почему латвийские школьники теперь лечат боль в животе по-новому

С начала года в рижских школах действуют новые правила, которые существенно ограничили возможности медсестер по оказанию медикаментозной помощи учащимся. Как сообщает Sputnik Латвия, с 5 января 2026 года школьные медицинские работники больше не имеют права давать детям такие популярные и привычные средства, как обезболивающее ибуметин и активированный уголь.

Внимание к этой ситуации привлекла мать одного из рижских школьников. По ее словам, теперь при любых жалобах ребенка на недомогание единственное, что могут предложить в школьном медпункте, — это витамин С.

В Рижской думе пояснили, что в случае ухудшения самочувствия ученика медсестра вправе лишь связаться с родителями или, если ситуация признана экстренной, вызвать бригаду скорой помощи. Если же родители считают, что их ребенку необходим регулярный прием каких-либо препаратов в течение учебного дня (например, от головной или желудочной боли), им необходимо обратиться к семейному или профильному врачу. Лекарство вместе с рецептом нужно будет приобрести самостоятельно и передать школьной медсестре.

Причиной ужесточения правил стали новые нормативные требования, согласно которым образовательные учреждения не предоставляют медицинские услуги, связанные с назначением лекарственных средств. В этой связи закупка и использование медикаментов школами не предусмотрены, а в распоряжении медсестер теперь остаются лишь средства для оказания первой помощи и аптечка.