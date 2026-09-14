В России вырос интерес к иномаркам, выпущенным в 1990-х годах. Покупателей привлекают не только коллекционные модели, но и массовые по меркам своего времени автомобили — Toyota Land Cruiser 80, Toyota Mark II, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Mercedes-Benz W124 и W140, BMW E34. Одной из причин повышенного спроса стала возможность при соблюдении установленных условий ввозить некоторые автомобили старше 30 лет без утилизационного сбора, сообщает ufocar.ru.

На фоне подорожания новых автомобилей и роста ставок утильсбора такая схема особенно интересна для машин с крупными двигателями. Однако отсутствие утильсбора не означает низкую итоговую стоимость: к цене автомобиля добавляются доставка, таможенные платежи, оформление, восстановление и последующее обслуживание.

Формируется отдельная ниша рынка — старые, но хорошо сохранившиеся автомобили. Их стоимость все чаще определяется не возрастом, а состоянием, оригинальностью, историей и соответствием требованиям российского законодательства.

Утилизационный сбор зависит от возраста автомобиля, его характеристик и цели ввоза. Для современных мощных машин соответствующие платежи способны заметно увеличить итоговую цену.

Для автомобилей старше 30 лет при выполнении предусмотренных законом условий ситуация отличается. Однако сам по себе год выпуска не гарантирует освобождения от утильсбора.

При оценке машины важны оригинальный кузов, штатный двигатель, рама при ее наличии и отсутствие существенных конструктивных переделок. Поэтому перед покупкой необходимо изучать историю автомобиля, документы, идентификационные номера и соответствие заводской конструкции.

Особенно актуально это при заказе машин из Японии, Европы или США: ошибка при выборе автомобиля может привести к дополнительным расходам уже после его доставки в Россию.

Среди японских автомобилей интерес вызывают Toyota Land Cruiser 80, Mark II, Crown и Soarer, Mitsubishi Pajero и Lancer Evolution, Nissan Patrol и Skyline, а также отдельные версии Toyota Supra.

Европейский сегмент представлен Mercedes-Benz W124, W140 и SL R129, BMW E34, E32 и ранними E38, Porsche 911 поколений 964 и 993, а также Range Rover Classic.

Отдельное направление составляют американские модели, включая Chevrolet Corvette C4, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Cadillac, Lincoln и крупные внедорожники.

При этом расходы на содержание у разных автомобилей существенно отличаются.

Toyota Land Cruiser 80 остается одним из показательных примеров. Хорошо сохранившийся экземпляр за рубежом может стоить несколько миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.

На японских аукционах машины середины 1990-х годов могут продаваться примерно за 2,5–2,7 млн иен. После доставки, таможенного оформления и других расходов стоимость в России способна достигать 4,4–4,5 млн рублей и выше.

Таким образом, отсутствие утильсбора не делает автомобиль автоматически дешевым. Выгода зависит от всей структуры расходов.

BMW E34 и Mercedes-Benz W124 с небольшим пробегом, оригинальным кузовом и редкой комплектацией уже воспринимаются иначе, чем обычные подержанные автомобили.

BMW E34 1993 года с двигателем объемом 2,5 л под заказ может стоить около 2–3 млн рублей. Mercedes-Benz W124 находится примерно в сопоставимом диапазоне. Хорошо сохранившиеся экземпляры на российском рынке способны стоить дороже.

У Mercedes-Benz W140 разница между обычным автомобилем и редкой машиной в отличном состоянии также может быть значительной.

Причина заключается в ограниченном количестве качественных экземпляров. Из большого числа машин, выпущенных в 1990-х, лишь часть сохранилась без серьезных повреждений и многочисленных переделок.

Японский рынок привлекает большим количеством автомобилей внутреннего рынка и наличием аукционной информации. По ней можно оценить состояние кузова, салона, пробег и историю ремонта еще до покупки.

Для Toyota, Nissan и Mitsubishi это особенно актуально. Европа остается одним из основных источников Mercedes-Benz, BMW и Porsche, в том числе леворульных автомобилей.

Автомобили из стран Ближнего Востока также могут представлять интерес, однако там необходимо учитывать воздействие жаркого климата на систему охлаждения, кондиционер, электрику, пластик, резиновые элементы и салон.

США прежде всего интересны редкими спортивными автомобилями и моделями, которые не получили широкого распространения на европейском рынке.