Гонка за новинками обернулась проблемами: Китай начал спасать свой автопром

Китайский автомобильный рынок начал отходить от стратегии стремительного выпуска новых моделей и делает больший акцент на качестве и надежности машин. Одной из причин стали многочисленные жалобы владельцев на технические неисправности и последствия жесткой конкуренции между производителями. Об этом сообщают специалисты «Автовзгляда», пишет РГ.

По данным за второй квартал 2026 года, около 80% жалоб китайских владельцев новых автомобилей связаны с различными дефектами. Претензии касаются рулевого управления, тормозов, подвески, электрооборудования и качества отдельных кузовных элементов.

Проблемы связывают с ускорением разработки автомобилей после массового распространения гибридных и электрических моделей. Производители стремились быстрее выводить новинки на рынок, сокращая цикл разработки с 3–5 лет примерно до полутора лет, а иногда и до одного года.

При этом часть натурных испытаний заменялась компьютерным моделированием, а некоторые этапы проверки новых автомобилей могли сокращаться или пропускаться. Стремление быстрее представить очередную модель позволяло компаниям конкурировать за покупателей, но одновременно создавало риски для качества продукции.

Еще одним последствием гонки за новинками стал рост числа однотипных автомобилей на рынке. Конкуренция усилила ценовое давление, из-за чего прибыльность автомобильной отрасли начала снижаться.

Власти Китая отреагировали на ситуацию ужесточением регулирования. С февраля 2026 года в стране был принят ряд мер, направленных на изменение подходов производителей к разработке и проверке автомобилей.

Автокомпании теперь все чаще заявляют о необходимости более продолжительных испытаний на долговечность, резервирования систем помощи водителю и тщательной проверки конструкций перед запуском моделей.

Переход к новой стратегии проходит неравномерно. Крупные концерны располагают значительными ресурсами для исследований и разработок, поэтому могут увеличивать инвестиции в испытания и одновременно пересматривать графики выхода новых автомобилей. Компании, имеющие многолетний опыт работы с зарубежными партнерами, также используют накопленные технологии и компетенции.

Для небольших производителей изменение требований оказалось более сложным. Им приходится одновременно увеличивать расходы на исследования, соблюдать новые стандарты и сохранять приемлемые сроки разработки автомобилей.