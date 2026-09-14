Спасатели Подмосковья предупредили жителей о начале брачного сезона у лосей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья о начале брачного сезона у лосей. По словам специалистов, в этот период животные могут вести себя непредсказуемо и проявлять агрессивность.

«При встрече с лосем в лесу не нужно приближаться к нему, даже если он кажется спокойным, и пытаться сфотографировать или покормить животное. Любой резкий жест или звук способен спровоцировать агрессивную реакцию. Если встреча все же произошла, не следует убегать и делать резкие движения. Необходимо спокойно и медленно отходить, не поворачиваясь к зверю спиной, и стараться держаться ближе к естественным укрытиям, таким как деревья и кусты», - посоветовал первый заместитель начальника ведомства Анатолий Плевако.

Он напомнил, что взрослый лось весит от 400 до 600 кг, а в высоту может достигать 2 метров. Встреча с таким животным может закончиться серьезными последствиями. Поэтому в лесу следует передвигаться только по обозначенным тропам и желательно не в одиночку.

Водителей призвали к осторожности на загородных трассах возле леса, особенно в темное время суток. На участках со знаками «Дикие животные» необходимо снижать скорость. Если лось вышел на дорогу, нужно замедлиться и остановиться, включив аварийную сигнализацию. Сигналить и мигать фарами нельзя — животное может броситься под колеса. Когда лось уйдет с проезжей части, важно удостовериться в том, что рядом нет других животных: лоси часто передвигаются группами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.