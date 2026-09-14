Более 4% нефти выбиты с рынка: Песков предупредил о серьезных последствиях

На фоне нестабильности в Персидском заливе с мирового рынка выпал значительный объем нефти. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, только из-за выведения из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии мировой рынок лишился более 4% поставок, сообщил Песков журналистам, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что сокращение доступных объемов нефти не может не отражаться на мировой экономике. По его оценке, последствия перебоев с поставками могут быть серьезными.

Особое внимание Песков обратил на ситуацию вокруг нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Выведение из строя нефтепроводов стало одним из факторов существенного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

По словам пресс-секретаря президента, подобная ситуация вызывает обеспокоенность экономик разных стран. Снижение доступных объемов сырья способно иметь более широкие последствия для глобального энергетического рынка.

Таким образом, масштабы выпадения нефти с мирового рынка уже оцениваются как значительные: речь идет более чем о 4% мировых поставок только по одному из затронутых направлений.