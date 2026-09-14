Десять разных «фраз» вместо одного крика: фермеры из Подмосковья разобрались, о чем «говорят» гуси
REGIONS: ферма Цветковых в Щелкове назвала 10 сигналов в гусином гоготе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Гусиное гоготание человек обычно воспринимает как хаотичный фон, однако сами птицы вкладывают в него вполне конкретный смысл. Такую точку зрения озвучили на семейной ферме Цветковых в Щелкове, где занимаются разведением птицы, сообщил REGIONS.
Как пояснили аграрии, специалисты-орнитологи выделяют у гусей примерно десять различных звуковых сигналов. Каждый несет собственную задачу: одни голосом передают радость при встрече, другие сообщают о злости или беспокойстве, третьи служат предупреждением для всего стада о надвигающейся угрозе.
На ферме Цветковых подчеркивают: крик гуся — вовсе не бессмысленный шум. По наблюдениям птицеводов, пернатые таким образом поддерживают осмысленный диалог друг с другом.
«Так что в следующий раз, когда услышите гусиное „га-га-га“, не спешите думать, что это просто гогот. Возможно, там идет очень серьезный разговор», — поделились наблюдениями на ферме Цветковых.
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