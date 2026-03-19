Без визитов в МФЦ: россияне неосознанно начали отдавать документы мошенникам
Доцент Щербаченко: аферисты начали обещать выдавать загранпаспорта за 48 часов
В сети активизировалась новая мошенническая схема, нацеленная на россиян, желающих быстро получить заграничный паспорт. О схеме предупредил доцент Финансового университета Петр Щербаченко, пишет РИА Новости.
По словам эксперта, злоумышленники пользуются нетерпением граждан и предлагают оформить документ всего за несколько дней, без посещения МФЦ и утомительных очередей. Под таким предлогом они вынуждают людей пересылать скан-копии или фотографии ключевых документов: внутреннего паспорта, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении.
Обязательным условием в этой преступной схеме выступает стопроцентная предоплата. Аферисты требуют перевести сумму на личную банковскую карту или электронный кошелек. Как только деньги поступают, лжепосредник бесследно исчезает.
Щербаченко подчеркнул, что полученные документы преступники используют для продажи баз данных другим злоумышленникам или для регистрации электронных кошельков на имя жертвы. Впоследствии эти кошельки применяют для обналичивания средств, украденных у других людей. Эксперт категорически запрещает отправлять копии документов незнакомцам, предлагающим сомнительные услуги, а пострадавшим советует немедленно обращаться в полицию.