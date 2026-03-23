Без визы и за копейки: россияне нашли курорт с кристально чистой водой на любой карман

За первые три месяца 2026 года китайский курорт посетили почти 90 тысяч граждан РФ. На российских туристов пришлась треть всего турпотока в провинцию, пишет smolnarod.

Интерес российских путешественников к острову Хайнань продолжает стремительно расти. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на это направление увеличился на 60 процентов за первый квартал 2026 года.

За январь и февраль провинцию на юге Китая посетили почти 90 тысяч граждан РФ. При этом доля россиян в общем турпотоке составила более 30 процентов. Самым востребованным курортом остается Санья: в первые два месяца года загрузка местных отелей достигала 88 процентов.

Представитель департамента культуры и туризма Хайнаня отметил, что точных данных по турпотоку на начало марта пока нет, но, по предварительным прогнозам, показатели превысят прошлогодние. Основными факторами роста интереса к Китаю эксперт назвал безвизовый режим, увеличение числа прямых авиарейсов и активное продвижение направления на российском туристическом рынке.