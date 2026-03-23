Без визы и за копейки: россияне нашли курорт с кристально чистой водой на любой карман
АТОР: спрос россиян на отдых на Хайнане вырос на 60 процентов
За первые три месяца 2026 года китайский курорт посетили почти 90 тысяч граждан РФ. На российских туристов пришлась треть всего турпотока в провинцию, пишет smolnarod.
Интерес российских путешественников к острову Хайнань продолжает стремительно расти. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на это направление увеличился на 60 процентов за первый квартал 2026 года.
За январь и февраль провинцию на юге Китая посетили почти 90 тысяч граждан РФ. При этом доля россиян в общем турпотоке составила более 30 процентов. Самым востребованным курортом остается Санья: в первые два месяца года загрузка местных отелей достигала 88 процентов.
Представитель департамента культуры и туризма Хайнаня отметил, что точных данных по турпотоку на начало марта пока нет, но, по предварительным прогнозам, показатели превысят прошлогодние. Основными факторами роста интереса к Китаю эксперт назвал безвизовый режим, увеличение числа прямых авиарейсов и активное продвижение направления на российском туристическом рынке.