«Он плакал и дрожал»: Каллум Тернер не мог сдержать эмоций на свадьбе с Дуа Липой

Британский актер Каллум Тернер и певица Дуа Липа поженились в лондонском регистрационном бюро. Церемония прошла в кругу самых близких родственников и друзей.

По информации The Sun, Тернер был очень взволнован, увидев свою будущую супругу: он плакал и дрожал во время церемонии.

Отмечается, что вечером пара устроила тихий праздничный ужин. Стол был элегантным и простым, как хотели Дуа и Каллум. После церемонии молодожены пробыли в регистрационном бюро недолго и ни уехали на такси.

Дуа Липа и Каллум Тернер планируют устроить трехдневное торжество на Сицилии. По данным инсайдеров, торжество будет для остальных друзей и родственников.

Роман певицы и актера, начавшийся в конце 2023 года на дне рождения общего друга, развивался стремительно. Пара долгое время скрывала отношения, но уже в 2024 году их все чаще видели вместе на светских мероприятиях. Судьбоносным для пары стал 2025 год — Каллум сделал предложение, на которое Дуа ответила согласием.

Кстати, у этой пары есть свои милые секреты: они начали флиртовать, заметив у друг друга одну и ту же книгу, а свой девичник невеста отметила в винтажном платье Versace, которое когда-то надевала сама Кейт Мосс. До встречи друг с другом Тернер встречался с Ванессой Кирби, а у Липы были романы с Анваром Хадидом и Роменом Гаврасом.

