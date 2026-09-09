«Без заморозков и снегопадов»: эксперт центра «Фобос» дал прогноз на весь сентябрь

Жителям Центральной России и Москвы пока не стоит готовиться к ранним осенним холодам. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, после кратковременного снижения температуры регион накроет мощная волна субтропического тепла, а средние показатели сентября останутся выше климатической нормы. Об этом пишет REGIONS .

Динамика температуры на неделю

Погода в столичном регионе будет развиваться по нарастающей:

Начало недели: Осадки начнут прекращаться, а столбики термометров поднимутся до +13…+16°C .

Середина недели: Благодаря влиянию антициклона установится сухая погода с дневным прогревом до +19…+22°C .

Четверг, 10 сентября (пик потепления): В регион поступит субтропический воздух, из-за чего температура достигнет +23…+26°C, что соответствует полноценным июльским значениям.

Прогноз до конца месяца

В пятницу через регион пройдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями, однако он не вызовет резкого похолодания. В выходные дни ожидается комфортная температура в районе +16…+19°C.

Евгений Тишковец отмечает, что устойчивый зональный перенос обеспечивает стабильность погоды. В течение всего сентября не прогнозируется заморозков, смешанных осадков или резкого перехода к зимнему сценарию — температурные изменения будут происходить плавно.