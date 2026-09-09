Фигуриста Гуменника включили в число запасных на этапы Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) добавил российского фигуриста Петра Гуменника в список запасных для участия в этапах Гран-при.

Ранее в списке был только один россиянин, победитель челленджера Kinoshita Group Cup Владислав Дикиджи. На турнире в Японии Гуменник провалил короткую программу, но исправился в произвольной, выполнив технический минимум, необходимый для участия в Гран-при.

В Токио Гуменник занял лишь шестое место с результатом (236,25 балла). Теперь в списке запасных, он на втором месте после Дикиджи, у которого на Kinoshita Group Cup был результат 265,68 балла.

Петр Гуменник выступал на Олимпийских играх в Милане, где с результатом 271,21 балла занял шестое место. Однако ISU не стало засчитывать это выступление в рейтинг.

Ранее стало известно, что участница Олимпийских игр Аделия Петросян планирует выступить на турнирах серии «Челленджер» в новом сезоне.