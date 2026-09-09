«Сохраняйте бдительность»: ПВО отразила очередную атаку БПЛА на Тульскую область 9 сентября
ПВО отразила очередную атаку БПЛА на Тульскую область 9 сентября
Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку атаковать объекты на территории Тульской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат противника, пишет РБК.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из жителей не пострадал:
- Разрушения: Повреждений жилых зданий, промышленных объектов и элементов инфраструктуры не зафиксировано.
- Режим опасности: На территории Тульской области продолжают действовать меры повышенной готовности и сохраняется опасность повторных атак БПЛА.
Губернатор Дмитрий Миляев призвал местных жителей сохранять бдительность, соблюдать меры предосторожности и при обнаружении подозрительных предметов или обломков не приближаться к ним, а незамедлительно связываться с экстренными службами.
Ранее аналогичным массированным атакам беспилотников подверглись южные регионы России, где падение фрагментов сбитых аппаратов привело к локальным возгораниям.