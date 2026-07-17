Без жилетов, зато на сапбордах: как двух школьниц искали посреди красноярского водохранилища
Telegram-канал: две школьницы на сапбордах исчезли на красноярском водохранилище
В Красноярском крае две школьницы без спасательных жилетов уплыли на сапбордах по водохранилищу и исчезли из виду. Как сообщают в Telegram-каналах, их мать позвонила спасателям лишь спустя час после того, как девочки потерялись.
Сотрудники МЧС на катере нашли подростков далеко от берега — к тому моменту они перестали грести из-за переутомления. Путешественниц доставили на берег, медицинская помощь им не понадобилась.