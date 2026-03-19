«Без жилья и хорошей зарплаты никуда не поедем». 83% опрошенных ставят ультиматумы работодателям при переезде

Аналитики сервисов Работа.ру и «Подработка» выяснили готовность россиян к релокации ради трудоустройства. Выяснилось, что больше трети граждан (36%) согласны переехать в другой город при наличии подходящих условий. Еще 8% респондентов допускают такую возможность, но пока не видят в ней необходимости, а 7% уже совершили переезд. При этом почти половина опрошенных (49%) не готовы покидать родные места ради работы. Соответствующие данные приводит «Газета.Ru» .

Безусловным лидером среди направлений стал Санкт-Петербург — его выбрал 41% участников. Москва получила лишь немногим меньше голосов (40%), а замыкает тройку привлекательных городов Сочи с показателем 30%. В пятерку также вошли Нижний Новгород (28%) и Калининград (24%).

Далее следуют Казань (23%), Краснодар (19%), а также Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток (по 14%). Ростов-на-Дону привлек 13% опрошенных, Красноярск и Хабаровск — по 10%. Меньше всего респондентов готовы перебраться в Челябинск — лишь 5%.

Главным мотиватором для смены места жительства служит финансовая выгода: 83% опрошенных ждут увеличения зарплаты. Почти столь же значимым оказался жилищный вопрос — его важность отметил 71%. Экология и развитая инфраструктура важны для 32% и 42% соответственно, а комфортный климат — для 44%. Наличие профессионального сообщества учитывает каждый пятый (21%), а близость друзей и родственников — 14%.

