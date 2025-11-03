Без знаний языка, но с баранами: как мигранты с поддельными документами попадают в больницы

Совет Федерации одобрил закон, смягчающий требования к уровню владения русским языком для мигрантов, работающих по квотам. Эти послабления не затрагивают работников медицинской сферы, сообщает ИА « Кулик » со ссылкой на progorodchelny.

Причиной исключения стали выявленные случаи трудоустройства иностранцев в медицинских учреждениях по поддельным документам. По данным врачей, некоторые мигранты приобретали дипломы и устраивались на работу без подтвержденной квалификации. Один из медработников признал, что приобрел диплом и испытывал сложности в общении с пациентами, используя интернет для поиска диагнозов.

Отмечены случаи, когда иностранцы занимали должности в частных клиниках, включая работу нейрохирургом. У работодателей возникают вопросы к подлинности документов и уровню владения русским языком. Это приводит к снижению доверия со стороны пациентов и вызывает недовольство среди российских специалистов.

В медицинских организациях фиксируется дефицит кадров. Иностранные специалисты после прохождения ординатуры быстро трудоустраиваются. На этом фоне российские врачи уходят из профессии из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда. Часть пациентов положительно оценивает работу врачей-мигрантов, однако недоверие к ним сохраняется.

