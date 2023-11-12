Безбилетник из Средней Азии набросился избил контролера в московском метро
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Накануне 10 ноября уроженец Средней Азии был остановлен в столичной подземке сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» за попытку безбилетного проезда. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, мужчина повел себя агрессивно и набросился с кулаками на контролера.
На помощь пришли неравнодушные пассажиры, которые скрутили хулигана и передали его в руки полицейским. В отношении среднеазиата было возбуждено уголовное дело, пояснили в СК.
«Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - говорится в сообщении.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства инцидента.