«Безграничное терпение и доброта»: в Городском округе Пушкинский наградили лучших сотрудников социальной сферы

Заместитель главы Городского округа Пушкинский Ольга Жданова, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула выразили глубокую благодарность всем, кто трудится в социальной сфере. Они отметили их безграничное терпение, чуткость и душевную теплоту.

По поручению руководителя муниципалитета Максима Красноцветова лучших представителей этой нелегкой, но жизненно важной профессии отметили почетными грамотами. Им сказали спасибо за их труд и искреннюю неравнодушность. Такая работа требует не только знаний и опыта, но и огромного сердца, душевной щедрости и терпения.

За этими наградами — не просто профессиональные успехи. За ними стоят тысячи реальных историй о помощи, поддержке, участии и человеческом тепле. Ведь именно социальные работники часто оказываются рядом в те моменты, когда людям особенно нужны внимание, забота и уверенность в том, что они не остались одни со своими проблемами.

«Благодарю каждого, кто выбрал этот путь и ежедневно делает жизнь других людей немного легче, добрее и спокойнее. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и как можно больше счастливых улыбок тех, кому вы помогаете», — поздравила социальных работников Ольга Жданова.

Тем, чьи заслуги вызывают особое восхищение, кто проявил себя в работе и внес значительный вклад в помощь другим, Михаил Ждан вручил награды от Московской областной Думы.