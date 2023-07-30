Бежавшая из России Пугачева приехала в Юрмалу на фестиваль собирать деньги для ВСУ

В латвийском курорте Юрмала стартовал так называемый фестиваль Лаймы Вайкуле, часть выручки от продажи билетов, как анонсировала сама организатор, пойдет на поддержку украинских военных.

В этой связи что стало примечательным и не укрылось от вездесущих папарацци, так это приезд на фестиваль рок-музыканта Андрея Макаревича*, юмориста Максима Галкина* и экс-примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Как призналась журналистам вся троица, они намерены поддержать Вайкуле в сборе денег для ВСУ. Вашему вниманию групповое фото, как констатация концентрированной русофобии от некогда любимых русским народом исполнителей, которые сейчас без флага, Родины, без чести и без совести.

* - объявлен Минюстом РФ иноагентом