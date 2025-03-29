Семья из ДНР два месяца прятала в подвале раненого бойца ВС РФ от ВСУ

Жители села Новый Комар, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), в течение двух месяцев скрывали в своем подвале раненого российского военнослужащего Артема Князева от бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом передает телеканал RT.

Как сообщил Князев представителям СМИ, 14 декабря 2024 года его подразделение вступило в бой с противником в одном из населённых пунктов. В ходе сражения он был ранен. Попытка эвакуировать его не увенчалась успехом, и он остался под деревом без воды и пищи, скрываясь от вражеских беспилотников.

«Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности. Ноги замерзшие, все на колотушках. Спустился в подвал, где сидели двое мирных жителей — муж и жена. Сейчас они для меня дядя Юра и тетя Наташа», — поведал российский военнослужащий.

Владельцами дома были Юрий и Наталья Алакоз, которым исполнилось 60 и 56 лет соответственно. Они оказали первую помощь пострадавшему солдату и обустроили в подвале тайник на случай, если в дом проникнут посторонние.

Сердобольные хозяева помогали Князеву восстанавливаться после ранения, а свободное время проводили за беседами о жизни. Новый год 2025 год они также встретили вместе.

1 февраля 2025 года в населённый пункт прибыли военнослужащие Российской Федерации. Они эвакуировали Князева. В госпитале солдат смог связаться с соседями, которые теперь проживают в Донецке.

Ранее сообщалось, что в ДНР школьник совершил героический поступок, находясь под огнем ВСУ.