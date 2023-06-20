Беженка из Макеевки переехала в Балашиху, но продолжила помогать нуждающимся в прифронтовой зоне

Семья Платоновых лишилась своего дома в Макеевке во время авианалета и вынуждена была временно переехать в Балашиху.

Пока глава семьи сражается на СВО, Раиса Платонова ищет пути помощи детям и воинам из ДНР, несмотря на то, что ей нужно заботиться о своих четырех детях. Для этого женщина организовала группу «Все будет хорошо».

Старшему сыну в семье Платоновых — Артему — 15 лет, он закончил 9 класс. Четырехлетний Дамир ходит в детский садик, Пете всего 11 месяцев. Еще один мальчик из ДНР — Никита — оказался в трудной жизненной ситуации и живет вместе с Платоновыми. Ему 17 лет, он закончил 11 класс.

Уже в таком юном возрасте ребята столкнулись с трагедией. Год назад, когда Раиса была беременна, в их дом попал снаряд. Значительная часть здания была разрушена, и семья оказалась без жилья.

«Муж устроился на работу в Балашихе и вывез нас сюда. Мы были вынуждены уехать. С собой мы взяли Никиту, у него в семье все непросто — там еще трое детей, проблемы с отчимом», — рассказала Рая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас, по словам женщины, их дом в Макеевке частично восстановили — помогли соседи. Мир не без добрых людей. Но Раиса не может оставить без помощи тех, кто живет в Донбассе, так как по себе знает, с какими трудностями сталкивается местное население.

Те, кто готов оказать помощь жителям Донбасса, могут присоединиться к группе «Все будет хорошо», а также обратиться к Раисе Платоновой лично в соцсетях.

Целиком историю Раисы читайте здесь.