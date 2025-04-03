Безнаказанная группа подростков в новосибирском наукограде запугала жителей

Жители наукограда Кольцово в Новосибирской области забили тревогу: они не могут найти управу на молодых хулиганов, которые состоят на учете в ПДН. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

По информации из городского паблика, группу хулиганов регулярно нарушает покой жителей и пугает их. В том числе под руку молодых дебоширов попадают маленькие дети. По словам автора поста в сообществе Кольцова, подростки кидают эскременты в окна жилых домов, а также обливают майонезом школьников, оскорбляют пожилых людей и устраивают в магазинах погромы. По словам сибиряка, все ребята состоят на учете в ПДН, но на них нет управы.

В беседе с журналистами мама пострадавшего ребенка заявила, что с сына сняли побои, а также передали данные правоохранителям. По ее словам, на малолетнего напала группа из семи человек и ему пришлось прятаться в магазине.

«Все знают эту банду: имена, фамилии, где учатся, там уже стопка дел на этих ребят, кражи, хулиганство, порча имущества, избиения других детей. И это давно, и этого много! Но с детьми проводят беседы, и на этом все», — подчеркнула мать пострадавшего ребенка.

Семья пообщалась с родителями одного из хулиганов, а также его родителями. Подросток обещал успокоится, но вскоре в соцсетях вновь появились жалобы. Жители Кольцова надеются, что буйную толпу молодых людей утихомирят законными методами.

Ранее сообщалось, что вооруженный пневматическим пистолетом школьник пытался похитить из магазина 168 плиток шоколада.