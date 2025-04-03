Вооруженный школьник пытался похитить из магазина 168 плиток шоколада

В Мотовилихинском районе Перми школьник пришел в магазин с пневматическим пистолетом и попытался украсть 168 плиток шоколада, сообщает СК по Пермскому краю.

Шестиклассник в состоянии опьянения заявился в продуктовый магазин на Уральской улице с пневматическим пистолетом. Он подошел к кассиру и стал угрожать, после чего схватил коробки с шоколадом. В общей сложности он чуть не унес с собой 168 плиток на сумму 17 тысяч рублей.

Однако шалость подростка не удалась: на выходе его остановила покупательница, повалив на пол. В итоге его продержали до приезда полиции.

Задержанный молодой пермяк признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело за разбой и отправили под домашний арест. Отвечать за свой неудачный налет школьник будет по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее сообщалось, что в Мособласти задержали мужчину и женщину, которые ограбили школьника.