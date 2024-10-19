Снайпер ВСУ заснул в засаде под Курском и попал в плен

Военнослужащие Армии России смогли в ходе отражения атаки на Курскую область взять в плен снайпера украинских боевиков, который попросту заснул, сидя в засаде на дереве, передает Telegram-канал «Северный ветер».

По словам украинского военнослужащего, он отдыхал в лежанке, отправив товарища за провизией. В этот самый момент его и подкараулили российские военные. Узнав, что второй боевик бродит неподалеку, бойцы ВС РФ предложили ему последовать примеру товарища и сохранить себе жизнь, сдавшись.

«Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших (российских военнослужащих — прим. ред.), человек семь–восемь, и самостоятельно принял решение сдаться», — вспомнил мужчина.

В ходе первого допроса пленные рассказали, что многие украинские солдаты сбегают с поля боя, не выдерживая нагрузок на нервную систему. В качестве примера украинцы привели собственный батальон, что неоднократно терпел поражение и неоднократно укомплектовывался новобранцами с низким моральным духом.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.