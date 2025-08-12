Уникальную операцию по ампутации половины тела провели в Москве

В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина 43-летнему Сергею Филимоненко провели редчайшую операцию по ампутации нижней половины тела. Это был единственный шанс спасти жизнь мужчине, у которого на фоне паралича ног развился остеомиелит и рак кожи, сообщает НТВ.

После ДТП в 19 лет прикованный к инвалидному креслу Сергей смог не только построить успешный бизнес, но и обрести любовь. Бывшая однокурсница Маргарита, ради которой он переехал в специально оборудованный дом, стала его опорой.

Однако на 13-й год счастья обследование выявило страшное. Врачи установили, что у инвалида развился остеомиелит и рак кожи. Прогнозы были неутешительные: три месяца жизни максимум. Спасти могла только крайне сложная операция по ампутации половины тела. Подробных описаний вмешательства в медицине практически нет, а в России с этим мало опыта и практики. К тому же во всем мире подобные манипуляции врачи проводили не больше 70 раз.

«У пациента развились пролежни, которые рано или поздно инфицировались и привели к остеомиелиту. На фоне такого хронического инфекционного процесса и хронических пролежней у пациента развился рак кожи, который достаточно массивно распространился в рост кости таза и в позвоночник», — объяснил завотделением вертебральной онкологии Кирилл Борзов.

Пара решила побороться, пациент дал согласие на операцию. Она длилась 12 часов и потребовала переливания 30 литров крови. Шансов выжить было лишь 30%. Однако профессионализм врачей, современные методики и техника, а также воля к жизни самого пациента помогли провести успешное и, по сути, уникальное спасение.

Сейчас Сергей восстанавливается и строит планы — вернуться за руль и отправиться в долгожданный отпуск с любимой женой.

